Aprire il mondo a chi non vede e non sente: partono i corsi per nuovi volontari

A febbraio e marzo in otto regioni d'Italia si terranno i corsi di formazione per nuovi volontari della Lega del Filo d'Oro. Presso le sedi di Lesmo, Padova, Modena, Osimo, Roma, Napoli, Molfetta e Termini Imerese sarà possibile partecipare a corsi gratuiti per avvicinarsi al mondo delle persone con sordocecità e pluriminorazioni psicosensoriali, scoprire i loro bisogni e le modalità più corrette per favorire il coinvolgimento attivo delle persone sordocieche in qualunque contesto.

I corsi sono articolati in lezioni teoriche tenute dai professionisti dell’Associazione e in attività pratiche con gli utenti della “Lega”, in cui i nuovi metteranno in gioco affiancandosi a volontari già esperti e operatori. Oltre a fornire informazioni sull’Associazione e sulle caratteristiche degli utenti, durante i corsi i volontari apprenderanno come entrare in contatto con loro, come comunicare, come supportarli nell’orientamento e nella mobilità. Nozioni determinanti non solo per chi farà volontariato diretto al fianco di chi non vede e non sente, ma anche per chi si farà portavoce della Lega del Filo d’Oro partecipando ad attività di promozione e raccolta fondi, ai trasporti e ad altre attività complementari.

I volontari sono una risorsa fondamentale per i bambini e gli adulti sordociechi seguiti dalla Lega del Filo d'Oro, in particolare per perché permettono loro di vivere relazioni spontanee e di amicizia, contribuendo ad arricchire il “loro mondo”. Svolgono il ruolo di guida, di intermediario con il mondo esterno e di punto di accesso alle informazioni. Il loro supporto permette di accrescere l’offerta di molteplici attività ricreative e di socializzazione, favorendo il miglioramento della qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. I soggiorni estivi, ad esempio, rappresentano una delle attività storiche della Lega del Filo d’Oro realizzate proprio grazie al contributo fondamentale dei volontari.

«I volontari sono parte integrante del modello operativo della Lega del Filo d’Oro sin dalla sua costituzione, a supporto e completamento delle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi Territoriali – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro - Ogni volontario è prezioso e indispensabile, perché aiuta la persona sordocieca a sentirsi più partecipe della propria vita, permettendole di vivere nuove relazioni. Quanti decideranno di diventare volontari per la nostra Associazione non vivranno solo un percorso formativo, ma una vera e propria esperienza di vita».