Lavoro e caso Foodora. Cafiero: «Una sentenza storica e di compromesso»

Sono oltre 700mila i lavoratori della gig economy in Italia. Per l'economia dei lavoretti, di cui la multinazionale Foodora è stata protagonista, anche se il suo ramo italiano è in liquidazione, arriva da Tribunale di Torino una sentenza storica. Sono o non sono subordinati i lavori dei riders che consegnano cibo? Ne parliamo con il giuslavorista Ciro Cafiero.

Che cosa è successo con la sentenza della Corte d’Appello di Torino...

A fronte del ricorso dei riders di Foodora di Torino il Tribunale ha riconosciuto l’applicazione delle tutele della subordinazione. In particolare, il diritto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale della logistica. Tuttavia, a questi lavoratori non è stata riconosciuta la conversione del rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata.

Ci spieghi meglio...

Sono state applicate loro le tutele tipiche della subordinazione ma questi lavoratori non sono stati qualificati pienamente come subordinati.

È un punto chiave, non crede?

Assolutamente e può essere un punto critico o un punto di vantaggio, a seconda di come la sentenza viene letta e interpretata. Al momento, abbiamo solo il dispositivo e non la motivazione, per cui non possiamo andare al cuore delle ragioni dei giudici. Ma si tratta certamente di un’applicazione peculiare dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 de 2015, il cosiddetto Job act.