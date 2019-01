Da Soleterre “Enterprise4Integration” a sostegno delle imprese guidate da migranti

In Europa i migranti, rispetto ai nazionali, hanno una maggiore propensione a creare un’impresa commerciale. In Italia, in particolare, essi rappresentano un importante fetta del settore artigianale: secondo gli ultimi dati diffusi da Unione Artigiani (2018), nella provincia di Milano e di Monza e Brianza, 20.996 imprese artigianali individuali sono guidate da migranti, il 29% del totale (73.234). La percentuale di crescita delle imprese artigiane dei migranti in queste aree è impressionante: + 36% negli ultimi 6 anni.

L’imprenditorialità rappresenta un modo efficace per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini dei paesi terzi. Per tale ragione, mediante il progetto “Enterprise4Integration” Soleterre offre agli imprenditori stranieri una serie di servizi finalizzati a supportarli nello sviluppo delle proprie attività.

Nel corso di 24 mesi, il progetto si propone infatti di sostenere 60 imprenditori migranti nell’affrontare problematiche burocratiche, legali e amministrative e di coinvolgere 60 imprenditori e 30 aspiranti imprenditori in un processo di formazione per lo sviluppo del proprio business o di incubazione per nuove idee imprenditoriali.

“Entreprise4Integration” prevede:

Attività di orientamento e informazione ;

; Programma di sostegno all'imprenditorialità (formazione, incubazione, supporto per accesso al credito);

(formazione, incubazione, supporto per accesso al credito); Rafforzamento del capitale sociale, attività di mentoring e networking ;

; Supporto multidisciplinare agli imprenditori migranti, rafforzamento delle soft skills e servizi specifici per donne imprenditrici

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 23 gennaio alle ore 14.30 presso la sede di Unioni Artigiani della Provincia di Milano (sala Gabriele Lanfredini - via Doberdò, 16) alla presenza di tutti i partner e con la testimonianza di imprenditori migranti di successo. Per partecipare è necessario registrarsi inviando una email al seguente indirizzo info@program4integration.org.

«“Enterprise4Integration” rappresenta una vera anomalia positiva nell’attuale scenario economico politico», ha spiegato Damiano Rizzi, presidente di Soleterre, «Guardando ai dati ISTAT il 2018 è stato caratterizzato da un calo costante della fiducia dei consumatori e delle imprese in tutti i settori economici. Tale trend, che di certo non incoraggia la creazione di nuove imprese, sembra invece non essere considerato come un ostacolo per chi mi piace pensare stia mettendo tra sé e la realtà un riscatto sociale che passa anche attraverso il lavoro e sembra capace di modificare la realtà stessa. I dati parlano chiaro: nonostante lo scenario economico e il clima politico di “caccia alle streghe” che crea grande confusione rispetto al tema migratorio, ci sono moltissimi cittadini migranti capaci di fare impresa a Milano e in Brianza, terre per antonomasia legate alla costruzione di un’identità individuale e sociale legata al lavoro. L’augurio per tutti loro è di avere il maggiore successo professionale e umano possibile».

«Da sempre Fondazione Sodalitas è impegnata nell’avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso partnership multi-stakeholder», ha aggiunto Alessandro Beda, Consigliere Delegato Fondazione Sodalitas, «In una realtà sempre più multiculturale, siamo lieti di aderire a “Enterprise4Integratio’ per supportare l’avvio e il consolidamento di imprese guidate da cittadini stranieri».

Per Olivia Spazzini Villa, presidente di Singa Italia «il progetto Enterprise4Integration rappresenta il culmine di diversi anni di esperienza di SINGA nel supporto agli imprenditori immigrati in tutta Europa e siamo entusiasti di potervi partecipare assieme ai nostri partner, con i quali formiamo una rete di supporto innovativa e ben strutturata. Siamo sicuri i futuri imprenditori sfrutteranno al massimo l’occasione e non vediamo l’ora di poter vedere nuove imprese nascere e crescere in tutta la provincia di Milano, dando l’occasione ai nuovi arrivati nel paese di mettere a frutto tutte le proprie competenze ed aspirazione e sentirsi parte attiva e vibrante della nostra società».

«La mission di PerMicro», ha concluso Roberto Aresu, responsabile Area Lombardia di PerMicro, «consiste nel favorire l’inclusione sociale e finanziaria attraverso l’accesso al credito di soggetti non bancabili. Abbiamo deciso di supportare il progetto “Enterprise4Integration” per contribuire alla proposta di servizi rivolti ai potenziali imprenditori migranti del territorio affinché, attraverso un buon sviluppo del progetto d’impresa, vi sia un arricchimento reciproco dell’individuo e del territorio».