Dal Fondosviluppo di Confcooperative 1 milione di euro per i workers buyout

Un milione di euro, e consulenza specializzata, per rigenerare imprese, persone e comunità. Fondo Sviluppo Confcooperative ha lanciato una call per assistere e sostenere le cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi nella fase di avvio dello start up cooperativo.



Il sostegno alle imprese rigenerate dai lavoratori rappresenta l’impegno concreto di Confcooperative al sostegno all’occupazione, alla valorizzazione e preservazione delle conoscenze, del know how e dell’avviamento, in sostanza del patrimonio economico, sociale e culturale dei territori interessati.