Festival del Fundraising: questo è l'anno giusto

I nuovi fundraiser, quelli che hanno contribuito, attraverso il Censimento, a consolidare e valorizzare il settore, prendendo piena coscienza dell’impatto del loro operato.

E non potrebbe esserci cornice migliore del Festival, il punto di riferimento per tutti i professionisti del settore perché capace di riunire la community e stimolare la condivisione delle esperienze di maggior successo sul tema della raccolta fondi.

L'edizione 2018 è stata da record: sono infatti stati presenti 850 fundraiser per oltre 60 workshop in 3 giorni per 5.400 minuti di workshop e spettacolo. L'evento ha contato su oltre 60 relatori italiani e internazionali, la presenza di 45 brand profit, 45 brand non profit e 250 enti non profit. Erano rappresentati 6 Stati da tutto il mondo. Un'edizione che ha visto la partecipazione di 2500 persone (in crescita del 20% rispetto all'anno precedente) con una raccolta per le onp presenti di 250 milioni di euro di fondi.