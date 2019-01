"Che non resti fra noi", il progetto di accoglienza rilancia sull’integrazione

Circa 200 le persone accompagnate verso l’autonomia (con azioni di diverso tipo: dall’accoglienza in famiglia all’avviamento al lavoro al sostegno alla casa) nei 16 mesi del progetto Fami - “Fra noi” che ha messo in rete a livello nazionale un sistema di accoglienza e integrazione per rifugiati e titolari di protezione internazionale. Martedì 15 gennaio a Cascina Triulza a Milano il Consorzio Farsi Prossimo ha promosso una giornata per raccontare quanto accaduto proprio perché – come recitava il titolo dell’evento: “Che non resti fra noi” – le esperienze fatte siano di esempio e ispirazione in un percorso ineludibile che è quello appunto dell’accoglienza e dell’integrazione.

I risultati raggiunti dal progetto che si è chiuso a dicembre scorso sono scaturiti da progettazioni individualizzate e azioni molto varie che hanno potuto fare la differenza: dall’accoglienza in una famiglia italiana (negli ultimi tre anni 1300 le famiglie che hanno contattato associazioni e enti che si occupano di questo progetto per dare la propria disponibilità a ospitare un migrante a casa propria), all’aiuto all’inserimento lavorativo: 118 le persone inserite in azienda con un tirocinio, soprattutto nel settore alberghiero e ristorazione (43%), nel commercio/servizi (21%) nel manifatturiero (12%). Di questi, un terzo sono già stati assunti. Inoltre, l'aiuto nella ricerca della casa, il sostegno economico per le prime bollette o per le prime mensilità di un affitto ha permesso a 100 tra persone e nuclei familiari di entrare in una casa in autonomia.

Al di là dei numeri ci sono le storie e le esperienze che nella giornata di martedì sono state le vere protagoniste dell’evento scandito tra laboratori, filmati e dibattiti che si è concluso con una tavola rotonda cui hanno partecipato il vicesindaco e assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Gloria Lisi; l’assessore alle Politiche sociali, salute e diritti del Comune di Miano, Pierfrancesco Majorino, il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti e il presidente del consorzio Farsi Prossimo, capofila del progetto, Giovanni Carrara.

Un confronto a più voci che ha visto il contributo della direttrice di ricerca al Center for International Studies and Reserch e docente di “Migrations internationales” a Scienze Po-Lille, Catherine Withol de Wenden che ha tracciato la cornice dei processi migratori in atto e il panorama europeo il cui sistema «non funziona Tutte le strategie hanno fallito», ha rincarato la ricercatrice ricordando che diversamente da quanto viene fissato dalle norme «la divisione in categorie dei migranti è sempre fluida» e sottolineando che la definizione di “rifugiati” è ferma alla convenzione di Ginevra del 1951 mentre oggi ci si trova davanti a flussi misti tra migrazione volontaria e rifugiati.