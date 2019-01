Quando il fundraiser entra in consiglio di amministrazione

La condivisione attiva dell’esperienza con artisti e la realizzazione dei progetti speciali, vero elemento di differenziazione rispetto a tutte le offerte museali o associazioni analoghe hanno permesso di creare non solo una comunità di privati che accede in via privilegiata alle attività della Triennale, ma anche una realtà che promuove l’innovazione dell’impresa e l’educazione delle giovani generazioni ai temi della cultura secondo un modello innovativo di mecenatismo culturale,

Naturalmente tutto ciò è stato possibile con il generoso contributo di privati e imprese che hanno creduto nel progetto e nelle opportunità che offriva, raccogliendo dal febbraio 2016 ad oggi oltre 1.300.000 euro, cifra senza eguali nel settore del mecenatismo culturale in Italia, tanto da renderlo un vero e proprio case study della LUISS di Roma e dell’Università Bocconi di Milano.

D’altra parte lo sviluppo dell’iniziativa e le dimensioni che andava assumendo il progetto richiedevano un intervento sul piano organizzativo che consentisse di vivere in via autonoma la stretta relazione con la Triennale. Per questo nel 2018 gli Amici si sono costituiti in forma di Associazione non profit con un proprio statuto e proprie regole organizzative per continuare a perseguire in modo più efficiente il proprio progetto.

Ma ciò non sarebbe stato sufficiente senza la possibilità di offrire all’interno della Triennale il proprio contributo di idee e di passione. Per questo, grazie anche all’eccezionale contributo economico apportato, è stato riconosciuto il diritto agli Amici, quali partecipanti sostenitori, a designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Triennale. Un riconoscimento prezioso del ruolo svolto dall’Associazione, mai prima d’ora conosciuto in Italia in alcuna istituzione culturale a controllo pubblico. Esempio della collaborazione e della positiva influenza che una comunità di privati può svolgere rispetto alla istituzione che supporta.

L’intervento degli Amici che valorizza l’esperienza culturale della Triennale e assume ruoli importanti di governance è per me indicativo del rapporto fra capacità di contribuire, “di donare”, dei privati e il riconoscimento pubblico del loro ruolo, senza il quale il “dono” rischia di restare un gesto apprezzabile, di cui non si sfruttano appieno le potenzialità.