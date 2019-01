Il Banco Farmaceutico? Un'idea del 1500

Così si scopre che agli inizi del 1500 dodici laici benestanti fondarono la Confraternita della Santa Corona che, tra le sue numerose attività contava anche la distribuzione di medicine ai poveri. Un Banco Farmaceutico ante litteram insomma.

E il racconto che Philippe Daverio ne fa - in esclusiva per la Giornata nazionale di raccolta del farmaco – svela in un certo senso le origini antiche del Banco Farmaceutico. Nel video del resto Daverio ricorda che fare una raccolta di farmaci, una pratica che «oggi sembra così nuova e così moderna ha il suo momento di nascita con la genesi della Festa del Perdono e dell'Ospedale Maggiore e si sviluppa, attraverso il ‘500, con un’attenzione particolare a chi ha bisogno. Ed è bello ricordarsi – continua Daverio - che i primi momenti di partecipazione avvengono proprio nell'Italia comunale, nell'Italia signorile, con la nascita della Misericordia a Firenze, con la Misericordia di Bergamo e poi, a Milano, con la Festa del Perdono e con questo primo percorso di raccolta di farmaci a favore dei bisognosi, già all'inizio del '500».

Sabato 9 febbraio insomma partecipando alla Giornata di raccolta del Farmaco sarà come far tornare in vita l’antica confraternita che nella Milano del 1500 aveva deciso di essere vicina agli ultimi e ai più poveri nel momento della malattia donando loro le medicine per curarsi.