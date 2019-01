Il crowdfunding di Banca Etica nel 2019 riparte dalla cultura

La buona Italia da non umiliare Luigino Bruni in un'editoriaale su Avvenire: “L’incidente del Governo sulla tassazione delle organizzazioni del Terzo settore, non è una questione minore o solo fiscale. Nell’età dei social – il cui nome camuffa una radicale deriva individualistica – la politica ha iniziato a pensare di poter servire il Bene comune saltando la mediazione del "civile" per dar vita a un governo dei sondaggi e dei like dei "singoli". Per questo non accontentiamoci di una correzione alla Manovra 2019.