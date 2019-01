Reddito di Cittadinanza: «testo insoddisfacente per le famiglie»

Il Reddito di cittadinanza? «Le bozze di decreto che come Forum Famiglie abbiamo avuto modo di visionare, non vanno assolutamente a favore della fiscalità familiare»: appena terminata la conferenza stampa di presentazione del decreto oggi approvato dal Consiglio dei Ministri, è questo il commento del Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo.

«Le famiglie – aggiunge il presidente del Forum – sono costrette ancora una volta a pagare scelte politiche dal respiro corto. Per far fronte alle minori risorse destinate al Reddito, si è deciso di calcolarlo in base ai valori di spesa dei single, non prendendo nemmeno in esame i bisogni delle famiglie. I limiti sia degli importi assegnati sia del patrimonio mobiliare, penalizzano i nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi».

«Questa è una misura tarata su scale di equivalenza peggiorative rispetto a quelle già discutibili dell’ISEE: perché questa scelta? In sostanza, il Reddito di cittadinanza così com’è stato approvato è una misura studiata scientificamente per i single e ancora una volta si è persa l’occasione per risollevare il sistema-Italia investendo sulle famiglie, anziché far pagare loro i costi di una misura assistenziale. Con queste modalità non riusciremo mai a far fare all’Italia il salto di qualità atteso da tempo».