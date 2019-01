Servizio Civile, pronti i primi 200 milioni. Spadafora: «Puntiamo a fare meglio dell’anno passato»

Il Servizio civile è per Spadafora «un asset fondamentale per noi». Per questo «lo stanziamento previsto dallo scorso governo era di 150 milioni. Lo abbiamo portato a 200 milioni. Nel 2018 erano invece previsti 180 milioni che furono portati, con l’aggiunta di 120 milioni, ai 300 milioni che poi hanno permesso di varare il servizio. Voglio assicurare sin da ora che anche per quello che riguarda il 2019 questi 200 milioni sono un punto di partenza ma abbiamo la certezza, usando fondi residui e la collaborazione di altre istituzioni, di poter garantire anche quest’anno il servizio cercando di incrementarlo rispetto all’annualità precedente».

Il sottosegretario non dimentica le ricadute della Riforma del Terzo settore: «Siamo però anche in una fase complessa di transizione tra il vecchio ordinamento e una riforma che ancora non è completamente decollata su cui stiamo lavorando per risolvere l’impasse di passaggio. L’obiettivo è far sì che il Servizio Civile sia sempre più uno strumento adatto alle esigenze dei giovani ma che sia anche una risorsa concreta per il Paese».