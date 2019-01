Bruni: «Non è un partito di cattolici il luogo dell’innovazione per l’Italia»

Come vede un luogo prima dei partiti…

Lo vedo come un luogo dinamico, profetico, carico di prospettive. Un luogo da cui proporre istanze e fare coscienza civile. Le domande di Sturzo erano esattamente queste. Nell’Appello ai liberi e forti, Sturzo parla della riforma fiscale, della scuola, delle pensioni, del lavoro. Sono i nostri temi, che sono peraltro i grandi temi di sempre. Ciò che dobbiamo fare è capire come tradurre questi temi e queste domande in risposte attuali. Non credo sia facile. E, soprattutto, non credo possa essere un partito dei cattolici a farlo. La dimensione del nostro agire è più ampia..

L’eredità di Sturzo va anche nella linea delle opere…

Esattamente: dobbiamo fare opere. Dobbiamo operare. L’innovazione avviene sul piano del civile, non sul piano del partitico. Dobbiamo rilanciare opere: università, imprese, banche. Questo fecero i cattolici nel Novecento con le banche cooperative e con le cooperative stesse. I cattolici con Sturzo e nella linea di Sturzo “scrissero, pensarono e fecero opere”.

Noi, oggi?

Non scriviamo in modo originale. Pensiamo poco in profondità, storia e teorica. Ma, soprattutto, non facciamo opere importanti. E vorremmo fare un partito? Questa dimensione del civile, come luogo delle innovazioni di oggi, innovazioni che hanno effetto sul politico, è fondamentale. Il mondo cattolico non produce più società civile organizzata. Siamo sparpagliati su mille fronti, tutti molto piccoli.

Eppure, il suo nome spesso circola come fra i possibili impegnati in un possibile partito cattolico…

Non è un partito il luogo dell’innovazione per l’Italia.