Cosa chiedono i ragazzi alle sostanze?

Questa inchiesta, nata dal desiderio di capire com’è cambiata la domanda che i ragazzi di oggi hanno dentro e perché pensano che la droga possa essere una risposta, ci ha sbattuti con violenza contro una realtà spaventosa: il vuoto. È questa la parola più ricorrente. Quello che i nostri figli hanno dentro. Quello che gli abbiamo messo dentro. Non so se sia “la verità”, ma questo è quello che ho capito attraverso questa inchiesta e per una volta parlo in prima persona perché come chiunque abbia figli adolescenti (o quasi) dinanzi a questo racconto è impossibile rimanere impassibili. Il problema non sono le droghe, sono i nostri figli. Ovvero il problema siamo noi.

Il presente senza presenza

Liviana Marelli è referente del CNCA per i minori. Racconta come nelle comunità educative ci siano sempre stati ragazzi che facevano uso e abuso di sostanze, ma negli ultimi 5/6 anni il tema entra nel percorso individuale per «più della metà» dei ragazzi. «Non è un tratto specifico degli adolescenti accolti in comunità, è la fatica del crescere in un mondo adulto sempre meno attento e sempre meno adulto, centrato sul tutto mi è permesso e tutto è possibile, in cui però le frustrazioni rispetto a ciò che è indicato come “successo” sono fortissime e in cui l’esperienza del limite anziché essere un’esperienza di normalità viene vissuta come fallimento», afferma. La cooperativa L’incontro ha due comunità terapeutiche educative, alle cui porte ormai bussano anche tredicenni. Per Silvio Cattarina «anni fa i ragazzi arrivavano alla droga per problemi sociali, oggi invece i problemi sono esistenziali. Non è il vissuto, il passato, a far male: è il presente a far soffrire, perché nel presente non trovi una presenza. La droga diventa allora un modo per cercare di sopravvivere, l’espressione maldestra di un bisogno di vita». Di «danza sul confine della morte» parla anche Fabio Sbattella, docente di psicologia clinica dell’Università Cattolica: «il desiderio di esplorazione è sano, ma abbiamo inculcato ai ragazzi da un lato l’idea che nella vita bisogna provare tutto, ove quel “tutto” è una follia, dall’altro che bisogna sfidare i propri limiti, che è diventato una gara a rischiare la vita e poterlo raccontare. Inoltre l’adolescente, oggi più di ieri, ha bisogno di ammirazione, che è una cosa diversa dal bisogno d’inclusione gruppale: hanno fame di qualcosa di estremo da fotografare per conquistare sguardi superficiali, like». Lamberto Iannucci invece è presidente del CIPA-Centro di informazione prevenzione e accoglienza di Ortona, un’associazione della rete di “Salesiani per il Sociale”. Ogni anno seguono una trentina di minori: «vanno cercati, non arrivano più al centro di ascolto perché l’uso di sostanze non è percepito come problematico. In tanti mi dicono “mi sballo per non pensare, perché questo mondo non mi piace”. Una volta le droghe erano una forma di trasgressione o un modo per affrontare i problemi: adesso invece sono un modo per ritrarsi».

La fotografia

Secondo lo studio ESPAD®Italia, condotto nel 2017 e citato anche nell’ultima Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia, il 34% degli studenti fra i 15 e i 19 anni (circa 880mila ragazzi) ha utilizzato almeno una volta nella vita una sostanza illegale e il 26% (670mila ragazzi) lo ha fatto nel corso dell’ultimo anno.