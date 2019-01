Impactscool: la piattaforma che racconta a giovani e aziende come sarà il futuro

Andrea, come nasce e come opera Impactscool?

Impactscool nasce da un’idea di Cristina Pozzi e vede coinvolto, oltre a me, Andrea Geremicca come cofounder. L’obiettivo è quello di preparare i giovani e, più in generale, la popolazione al futuro. La prima fase di questo nostro progetto, che ci vede impegnati da ormai due anni, è quella di portare la consapevolezza degli impatti che le nuove tecnologie, quelle conosciute con il termine “esponenziali”, da un lato e i cambiamenti climatici e demografici dall’altro, hanno e avranno sulla società. Il pubblico a cui ci rivolgiamo sono gli studenti delle scuole superiori e delle università, in primis. Poi ci sono i professori e i professionisti, le aziende. Quest’ultime dimostrano molto interesse per i temi che trattiamo e, sebbene siano una parte minoritaria dei nostri impegni, risulta utile per finanziare altri progetti. Impactscool, infatti, è un’iniziativa no profit.

Più in particolare, come si svolgono i vostri incontri?

Abbiamo diversi “prodotti” che portiamo ai nostri interlocutori. Fra questi, per esempio, ci sono i nostri workshop immersivi che puntano ad andare oltre la classica lezione frontale per stimolare i ragazzi su scenari futuri ma probabili, cercando di dar loro dei ruoli da gestire, portare avanti, affinché nasca una discussione su tematiche che magari fino a quel momento non avevano mai affrontato. Altra cosa, invece, è il vision hacking: una pratica che noi abbiamo studiato all’Institute for the future di Palo Alto e ora cerchiamo di calare all’interno della nostra realtà. Il tutto per dare una risposta diversa e alternativa al modello “Singularity University”, di cui abbiamo una visione critica in quanto assume un approccio troppo tech dimenticandosi di mettere al centro l’uomo.