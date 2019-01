Online la nuova campagna del bando +Risorse di Fondazione Crt ed Eppela

Al via la nuova campagna di crowdfunding del bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita Crt ed Eppela, piattaforma italiana di crowdfunding reward based. Due le iniziative: “Work in Progress” e “Pane in Comune” che sono realizzate da enti non profit culturali e sociali del Piemonte e della Valle d’Aosta come previsto dal progetto stesso. Si tratta rispettivamente di un workshop promosso da Arturo Brachetti per giovani artisti emergenti e di una raccolta nei mercati alimentari di Torino per combattere lo spreco e “trasformare” il cibo povero in ricette.

Nello specifico, Workinprogress, nato dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Edu-Care coop con l’impresa culturale Articolo Nove, intende realizzare un workshop di creazione artistica rivolto a giovani emergenti che vogliono sperimentare e perfezionare nuovi numeri o nuove performance.

Durante il laboratorio, promosso da Arturo Brachetti, e composto da un ciclo di incontri coordinati da Philip Radice, fondatore e direttore della scuola “Atelier Teatro Fisico”, verranno insegnati ai partecipanti strumenti e metodi di approccio alla creazione.

“Workinprogress” consentirà ai partecipanti di realizzare due serate di varietà durante le quali potranno sperimentare sul palco del teatro Le Musichall la loro nuova creazione