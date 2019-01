Migranti, una nuova strage in mare

Ieri sera un elicottero della Marina Italiana è intervenuto per trarre in salvo i superstiti, ma per gli altri non c'è stato nulla da fare. "Ci hanno raccontato che su quel gommone, partito dalla Libia la notte di giovedì 17, c'erano circa 120 persone - spiega all'Adnkronos Flavio Di Giacomo, il portavoce Oim in Italia che ha interrogato i superstiti. "Dopo 10 -11 ore di navigazione il gommone ha cominciato a sgonfiarsi ed affondare. Le persone sono cadute in mare e sono affogate". I naufraghi sarebbero rimasti tre ore a galla prima dell'intervento dell'elicottero della Marina italiana le persone sono quindi via via cadute in mare annegando. Tra loro anche dieci donne, una delle quali incinta, e due bimbi, uno di appena due mesi.

I migranti provenivano soprattutto da Nigeria, Camerun, Gambia, Costa d'Avorio e Sudan. "I superstiti sono rimasti a galla intorno alle 3 ore, così hanno indicato anche se la percezione del tempo in quelle situazioni è sempre molto vaga", ha detto il presidente dellOim, Flavio Di Giacomo. I tre, traumatizzati e sotto choc, sono comuque in buone condizioni di salute. Sono stati trasportati a Lampedusa, dove proprio ieri erano sbarcate altre 67 persone soccorse dalla Guardia Costiera.

Il salvataggio è avvenuto a 50km a Nord-Est di Tripoli. Uno dei tre migranti era in acqua, gli altri due su una zattera di soccorso lanciata poco prima. Trasportati d'urgenza a Lampedusa dalla nave Duilio, sono stati sottoposti alle cure del poliambulatorio dove sono arrivati in ipotermia. Poche ore dopo, si scatena la polemica sulle politiche migratorie, la chiusura dei porti e il ruolo delle Ong nel Mediterraneo.

Le accuse arrivano dal canale Twitter di Sea Watch: "Le persone rischiano di affogare in un Mediterraneo svuotato da navi di soccorso - scrive l'Ong su Twitter - Nessun programma EU di salvataggio in mare, Open Arms bloccata in Spagna, Sea Eye in cerca di un porto per cambio equipaggio". In eggetti da parte libica nessuna notizia su tentativi di salvataggio che arrivano solo ex post. La replica dell'ossesionato Salvini non si fa attendere: "Sarà una coincidenza che da tre giorni c'è una nave di una Ong che gira davanti alle coste della Libia e in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini e gommoni che si sgonfiano”.

Sempre a Lampedusa sono arrivati a bordo di mezzi della Capitaneria i 68 migranti sbarcati all'alba di oggi nel porto. Stando alle prime notizie il gruppo, interamente composto da uomini di nazionalità pachistana ed egiziana, è stato soccorso in acque italiane dopo essere stato avvistato dai mezzi di soccorso. Le condizioni di salute dei migranti a un primo controllo non destano preoccupazioni. Sono stati riscontrati alcuni casi di scabbia, "segno che sono stati imprigionati a lungo" spiega un soccorritore secondo il quale gli stranieri sarebbero salpati dalla Libia. A bordo, infatti, non c'era nessun altro nordafricano, ad esclusione degli egiziani. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalle autorità governative. La notizia è stata poi confermata dall'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim) che a Lampedusa sta assistendo i migranti sbarcati. "Sono partiti mercoledì notte da Zawyah", hanno spiegato gli operatori Onu. Zawyah è una delle capitali del traffico di esseri umani, storica roccaforte di milizie fedeli al governo di Tripoli.

Nel corso di una diretta Facebook durante il viaggio verso Rigopiano, il ministro dell'Interno detto che i migranti arrivati "dall'inizio dell'anno sono 53". Con quello di oggi in realtà la contabilità sale a 121. A cui vanno aggiunti i morti in mare. Ieri 120.