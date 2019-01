duelibripercapire: Il volto demoniaco del nuovo potere

Esoterismo d’accatto, astrologia, filosofia non esclusivamente tradizionalista non sono certo una novità. Basti ricordare José López Rega, l’astrologo-filosofo, fanatico di Gregory Bateson e Joseph De Maistre, che divenne l'ideologo della Triple A.

Il volto demoniaco della contropolitica

Altri tempi e a colpire più che il patchwork di mezze idee o l’incoerenza di fondo è la presa immediata e non più indiretta sulla realtà politica. Non sono banali sussurratori o membri, più o meno autorevoli, di un consilium principis. Il principe ha perso l'ombra e loro gliela rivendono, ma a che prezzo? Sognano in grande, sognano rivoluzioni. Sono, appunto, agitatori politici. E grazie ai social network hanno un loro "popolo".

Inoltre, non perseguono il male come mediazione interessata (corruzione, etc.) col bene. Hanno, al contrario, un'idea di totalità, ovvero di totale dedizione a una causa apocalittica. Fanatici che creano fanatici. Non giocano per vincere, ma per annientare il gioco.

Continuare a riderci su, anziché affrontare il problema – ma forse siamo ben oltre la deadline e non ce ne siamo accordi– ci consegnerà all’insignificanza nei confronti del "male" nel e del nostro tempo. Parola desueta, "male". Ma non è desueto un volumetto, da poco anche in edizione italiana: Il demoniaco. Contributo a un’interpretazione del senso della storia (traduzione e cura di Luca Crescenzi, Ets). L’ha scritto nel 1926 Paul Tillich (1886-1965), uno dei maggiori teologi e filosofi protestanti del Novecento, e per più un decennio le poche pagine di questo saggio rimasero pressoché sconosciute.

Ma le buone idee, non solo le pessime come abbiamo visto, lavorano “sottotraccia”. Così lo storico Gerhard Ritter si basò su queste pagine per il suo capolavoro: Il volto demoniaco del potere. E Thomas Mann ne trasse le idee chiave del suo Doktor Faustus. Horkheimer e Adorno, da parte loro, lo ripresero nella Dialettica dell’illuminismo. Poche decine di pagine, ostiche, intense. Ma vanno lette.

Il demoniaco, nella lettura di Tillich, è la forma dell potere del male, l'involucro della sua componente distruttiva. Domarla è un esercizio continuo, Poiché è sempre pronta riaffiorare nella storia, quando l'opposizione al demoniaco arretra ne nascono catastrofi. «L’opposizione dei due principi attraversa ogni individuo e ogni istituzione», scrive Tillich. Il lavoro su di sé che chiamiamo "cultura" è parte del contrasto al male.