Parte da Torino il Giro d'Italia della CSR

Prende il via il 30 gennaio da Torino la settima edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale che si concluderà a Milano l'1 e 2 ottobre con un grande convegno all'Università Bocconi. Il più importante appuntamento in Italia per tutte le organizzazioni che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico è anche un’imperdibile occasione di aggiornamento, confronto e networking.

Il viaggio lungo l’Italia alla scoperta di esperienze innovative è articolato in 12 tappe, da nord a sud, per esplorare nuove tendenze, confrontare iniziative attivate, ascoltare la voce dei protagonisti del territorio. In ciascun appuntamento saranno raccontate esperienze, condivise idee, lanciati progetti.

L'edizione 2019 si intitola “I territori della sostenibilità” e si propone di approfondire quali sono i territori dove nasce, cresce e si sviluppa la sostenibilità. Ma non sarà solo un viaggio lungo l'Italia alla scoperta di esperienze innovative. Sarà anche un percorso nei territori della mente, una geografia del pensiero dove le idee nascono, crescono e si trasformano. Il territorio come spazio fisico da preservare e valorizzare, ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti.

«Da alcuni anni stiamo facendo questo percorso a tappe in giro per l’Italia e abbiamo scelto il titolo di questa edizione per dare sempre più valore anche alle esperienze concrete di aziende, enti locali, enti del Terzo Settore che operano nei diversi territori. Però noi per “territorio" intendiamo anche "l'ambito” di intervento. Stiamo dando molta visibilità alle varie tappe perché se a Milano o Roma questi argomenti sono ormai noti e ben presenti, quando ci si confronta con realtà come quelle di Cosenza, di Catania o di Benevento, le cose cambiano e lì c’è una grande necessità di rafforzare la conoscenza di questi argomenti. L’intento è anche quello di creare un network virtuale per far sentire le aziende di questi territori meno sole, ma supportate da partner del resto d’Italia», spiega Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Koinètica, che fa parte del Gruppo Promotore del Salone insieme a Università Bocconi, CSR MAnager Net, Global Compact, Sodalitas, Unioncamere e, novità di quest'anno, Asvis (Alleanza per lo sviluppo sostenibile).