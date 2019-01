Spreco domestico, ogni anno 36 kg di cibo finiscono in pattumiera

Ma quanto cibo sprechiamo in Italia? E soprattutto è evitabile? Domande che sorgono leggendo i dati raccolti dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market raccolti con il progetto Reduce e i Diari di Famiglia che hanno monitorato lo spreco domestico del cibo nelle cucine degli italiani: la vera “voragine” degli sprechi perché nelle nostre case gettiamo ogni anno qualcosa come 36 kg annui di alimenti pro capite.

In vista della sesta Giornata nazionale di Prevenzione dello Spreco in calendario il 5 febbraio, istituita dal ministero dell’Ambiente con la campagna Spreco Zero e l’Università di Bologna – Distal attraverso il progetto 60SeiZero si rinnova l’occasione per rilanciare la sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare con i dati della nuova “fotografia” delle abitudini degli italiani.

Sul piano della distribuzione lo spreco del cibo pesa per 9,5 kg/anno per ogni mq di superficie di vendita negli ipermercati e per ben 18,8 kg/anno nei supermercati. In pratica per ogni consumatore italiano si producono 2,89 kg/anno pro capite di spreco, vale a dire 55,6 gr a settimana e 7,9 gr al giorno solo sul piano distributivo. Ma il 35% di questo spreco potrebbe essere recuperabile a scopo alimentazione umana.

I 36 kg annui di alimenti pro capite che nelle nostre case finiscono in pattumiera per 9 italiani su 10 (93%) sono un danno economico. Ma non solo, hanno anche un forte impatto diseducativo sui giovani (91%) alla luce dei dati del Rapporto 2018 dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market / Swg.

Nella pratica quotidiana il 63% degli intervistati dichiara di gettare il cibo una volta al mese (17%) o anche meno frequentemente (46%). Il 15% sostiene di gettare cibo una volta ogni due settimane, il 15% una volta a settimana e solo l’1% della popolazione ritiene di gettarlo quotidianamente o in misura di 4/5 volte a settimana.

Sembra ancora tantissimo ma se si confrontano i dati del 2014 con quelli del 2018 si osserva come se quattro anni fa a un italiano su due capitava di buttare il cibo in pattumiera (vedi infografica), ora solo l’1% dichiara di gettare cibo non più buono. E questo è quasi certo un effetto delle iniziative di sensibilizzazione che sono state portate avanti in questi anni.