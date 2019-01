Intesa Sanpaolo è, per la terza volta consecutiva, tra le società più sostenibili del mondo

Due importanti riconoscimenti premiano l’impegno di Intesa Sanpaolo nel campo della sostenibilità.

Oggi a Davos, nell’ambito del World Economic Forum, Intesa Sanpaolo è stata confermata per il terzo anno consecutivo l’unica banca italiana tra le 100 società quotate più sostenibili al mondo nella classifica stilata da Corporate Knights, la rivista canadese specializzata in sostenibilità. Intesa Sanpaolo si è posizionata all’80° posto su circa 7.500 imprese analizzate in base a 21 indicatori in ambito ambientale, sociale e di governance.

Inoltre è stato oggi annunciato il suo inserimento nella “Climate Change A List 2018” del Carbon Disclosure Project (CDP) per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico e per la sua strategia in favore dell’ambiente, anche attraverso il sostegno a un’economia a basse emissioni di carbonio. CDP è un’organizzazione non profit che fornisce un sistema globale di misurazione e divulgazione di informazioni relative all’impatto ambientale. In particolare, la Climate Change A List 2018 include 126 aziende leader a livello mondiale, su circa 7.000 società analizzate, nella performance ambientale e nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

L’impegno su temi relativi all’ambiente, al sociale, alla governance e all’etica del business (ESG, Environment, Social, Governance) è uno dei capisaldi del Piano di Impresa 2018-2021.