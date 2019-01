L’involuzione copernicana del Reddito di Cittadinanza

La misura del Reddito di Cittadinanza, introdotta nel decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 17 gennaio, ha 60 giorni per essere convertita in legge, passando per il vaglio delle Commissioni parlamentari. Uno degli elementi più controversi della misura è quello riguardante la “presa in carico” del nucleo familiare beneficiario del RdC: è eliminata una analisi del caso realizzata da un professionista, affidandosi invece a criteri “oggettivi”, si prevede che gran parte dei beneficiari sia indirizzato ai centri per l’impiego che, per missione, non hanno le competenze – quand’anche fossero rafforzati – per affrontare a 360° le difficoltà di un nucleo in situazione di povertà.

Nel quadro di questa “involuzione copernicana”, è importante raccontare il percorso fatto dai servizi sociali negli anni che vanno dall’introduzione del Sostegno all’inclusione attiva (SIA) ad oggi, passando per il Reddito di inclusione (ReI). È ciò che fa questo breve documentario (qui la versione estesa), nel quale scopriamo come questa stagione ha significato vedere le persone con un occhio diverso, stabilire alleanze nuove ed inedite con attori del territorio, porsi obiettivi più ambiziosi e, in alcuni casi, iniziare a vederli realizzati, operare con un’energia diversa.