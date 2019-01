Chi è il mio prossimo? Rileggendo Martin Luther King e Francis Hallé

Il silenzio di fronte al dolore degli altri

In questi giorni provo un "soffocato dolore" che mi costringe al più pensoso dei silenzi. Non riesco più a sopportare né le immagini dei naufragi nel Mediterraneo né la retorica che le accompagna. A dire il vero, non sopporto più nessuna scena di violenza, di sopruso, di disumanità che mi si presenta davanti agli occhi. Ho assorbito tanta di quella violenza in forma d'immagine che ogni minimo richiamo al gioco perverso del dolore medializzato mi ripugna.

Ma come possiamo accettare tutta questa perversa manipolazione della nostra mente e dei nostri sentimenti? Come possiamo pensare che esistano ragioni per nasconderci dalla vergogna di lasciare morire persone in mare?

Ogni "discorso" che cerca di "giustificare" l'orrore di queste morti violente mi sembra così puerile, così pietosamente ipocrita, che provo solo vergogna e rabbia. Credo che il vero potere di uno Stato sia il potere di aiuto. Il potere di dare, di soccorrere, di donare, di accogliere, di consolare. Il vero potere è quello che Sandro Pertini ha avuto - come pochi - il coraggio di farci intravedere: "L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire". Credo che bisognerebbe ripartire da questa idea di Paese per ritrovare in noi quei principi d'umanità che in questi anni sono diventati sempre più sbiaditi, sempre più inattuali. La vera crisi che sta logorando il nostro Paese è una crisi di valori, d'identità e di generosità. Sono questi i pensieri che coltivo nel mio silenzio, che non è un tirarsi indietro rispetto ai problemi del mondo ma un provare a ritrovare ragioni d'umanità, dove questa sembra essersi annichilita. Provo ad osservare, a mettere insieme frammenti. Mi appoggio a giganti che con i loro libri sanno ancora indicare un cammino.

Perché non possiamo aspettare

Dentro questo silenzio, risuonano in me le parole di profonda umanità del reverendo Martin Luther King nel suo Strenght to love, tradotto da Ernesto Balducci e ristampato da una piccola casa editrice: Chi è il mio prossimo? (Giovane Africa Edizioni, Pontedera 2012). Martin Luther King il cui "sogno" veniva spezzato il 4 aprile 1968 a Memphis scrive: "Una delle più grandi tragedie del lungo viaggio dell'uomo sulle vie della storia è stata la limitazione del prossimo alla tribù, alla razza, alla classe e alla nazione. [...] Una miopia spirituale limita la nostra visione agli accidenti esterni: vediamo gli uomini come giudei o gentili, cattolici o protestanti, cinesi o americani, neri o bianchi, non pensiamo a loro come a esseri umani simili a noi, fatti della nostra stessa sostanza fondamentale, modellati sulla stessa immagine divina [...] Il buon prossimo guarda oltre gli accidenti esterni e scorge quelle qualità interiori che rendono tutti gli uomini umani e, perciò, fratelli (pp. 11-14).

È proprio questa attitudine che non riusciamo a coltivare. Guardiamo al mondo e agli altri con "categorie" troppo ristrette, giudichiamo con un repertorio limitato di informazioni e i nostri giudizi sono prevalentemente pregiudizi e falsi propositi. Le "qualità interiori" sono la vera base su cui costruire rapporti sani, rapporti di fiducia e relazioni di significato. Il pregiudizio alza muri dove si potrebbero costruire ponti. Muri che tutelano il nostro "vivere comodi" la nostra "serenità" che sempre più somiglia a quella dei cimiteri. Se non usciamo dalla comfort zone dove crediamo di essere al riparo dalle intemperie della vita, rischiamo di non riuscire più ad accorgerci della presenza dell'altro.

Scrive infatti King: "La misura definitiva di un uomo non la si trova là dove egli sta nei momenti di tranquillità e di convenienza, ma là dove egli sta nei momenti di difficoltà e di controversia. Il vero prossimo rischierà la posizione, il prestigio e anche la vita per il benessere degli altri. Attraverso vallate pericolose e su rischiosi sentieri, egli solleverà qualche fratello oppresso e schiacciato ad una vita più alta e più nobile" (p.17).

Oggi, sembriamo accecati dalla ricerca del privilegio, dal potere di controllo. Anche chi si presenta sulla scena politica sbandierando il nuovo e la lotta contro il privilegio dopo pochi mesi ricade nei vizi di chi criticava con la violenza dei puri mai sottoposti alla prova. Il motivo sembra abbastanza semplice: si giunge al potere senza passare da esperienze particolarmente importanti di aiuto, di cooperazione, di vicinanza agli oppressi."L'interessamento personale che esige il dono della propri anima" (p. 18) sembra essere motivato da altre "ragioni" meno nobili e più centrate sul tornaconto economico e sulla ricerca ossessiva del prestigio (forse potrebbe essere utile rileggere I cacciatori di prestigio di Vance Packard).

Martin Luther King era risuscito a guardare in fondo alle anime dei suoi contemporanei e, da profeta, indicare il vero cammino da percorrere per superare segregazione razziale e il pregiudizio: "La soluzione definitiva del problema razziale sta nella disposizione degli uomini ad obbedire a leggi non coercitive. Gli ordini dei tribunali e le forze di polizia sono di inestimabile valore per mettere fine alla segregazione, ma la fine della segregazione è solo un passo parziale, sebbene necessario, verso la meta finale che noi cerchiamo di realizzare, una forma di vita veramente intergruppale e interpersonale. La fine della segregazione abbatterà le barriere legali e avvicinerà gli uomini fisicamente, ma qualche cosa deve toccare il cuore e l'anima degli uomini così che essi vogliano stare insieme spiritualmente, perché questo è naturale e giusto. Un vigoroso rafforzamento delle leggi sui diritti civili metterà fine alla segregazione nei pubblici servizi, che è una barriera contro una società veramente disgregata, ma non può mettere fine a timori, pregiudizi, orgoglio e irrazionalità, che sbarrano l'accesso ad una società veramente integrata. Questi ostacoli oscuri e demoniaci saranno rimossi solo quando gli uomini saranno dominati dall'invisibile legge interiore che scolpisce nei loro cuori la convinzione che tutti gli uomini sono fratelli e che l'amore è lo strumento più potente dell'umanità in vista di una trasformazione personale e sociale. La vera integrazione sarà compiuta da uomini che siano veramente 'prossimo' e obbediscano di buon grado a ordini non coercitivi" (pp. 21-22).

C'è, purtroppo, ancora oggi, chi è convinto che la convivenza sociale si costruisce con "forza di legge" o aumentando gli apparati di sicurezza, riempiendo ogni angolo di telecamere e sensori, mettendo in perenne allarme droni volanti, aumentando la presenza di forze dell'ordine.

Oppure ancora, ed è forse ancora più folle, favorendo la delazione, il sospetto, la diffidenza.

Ha detto bene Mattarella nel suo discorso di fine anno: "La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro".

L'unica vera strada da percorrere è quella indicata da Martin Luther King: farsi prossimo senza coercizione, senza paure, per costruire insieme la gioia.