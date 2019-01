"Tutti i colori del buio": così un lascito illumina la vita di chi non vede e non sente

Il primo lotto del nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro, così come il proseguimento dei lavori per la realizzazione del secondo lotto. Ma anche la costruzione del Centro Socio Riabilitativo Residenziale di Modena o la piscina per l’idroterapia, il parco esterno e interventi di miglioramento del Centro Socio Sanitario Residenziale di Molfetta. O ancora l’ampliamento della struttura del Centro di Termini Imerese, con la piscina e la mensa, o il Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo. Sono tutti esempi concreti di come la Lega del Filo d’Oro ha tradotto in servizi per le persone sordocieche l’ultimo gesto di solidarietà racchiuso nel testamento di tanti Italiani: nuovi centri per essere presenti in più regioni d’Italia, ma anche per rispondere a più persone e per essere loro più vicini, quotidianamente, tramite i Servizi Territoriali.

«Ricordare la Lega del Filo d’Oro nelle ultime volontà si tradurrà in un aiuto concreto per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie. Questi fondi che ci consentono di garantire una progettualità a lungo termine e di offrire servizi fondamentali per permettere alle persone sordocieche che assistiamo di raggiungere il maggior livello di autonomia possibile», dichiara Rossano Bartoli Presidente della Lega del Filo d’Oro. «Se oggi il primo lotto del nuovo Centro è già operativo e stiamo costruendo il secondo lotto è anche grazie a chi ha ricordato la Lega nelle ultime volontà. Non è necessario avere ingenti patrimoni per predisporre un testamento solidale».

Il primo lascito solidale ricevuto dalla Lega del Filo d’Oro risale al 1970, quando la signora Maria Cristina lasciò alla Lega del Filo d’Oro un appartamento nella sua città. Da allora continua a crescere il numero delle persone che scelgono di ricordare la Lega del Filo d’Oro nelle loro ultime volontà: nel 2017, con quasi 10 milioni di euro raccolti, i testamenti solidali rappresentano una delle principali forme di sostegno per le attività dell’Associazione. Medaglia d’oro di generosità alla Lombardia (da cui sono arrivati, nell’ultimo anno, il 23% dei lasciti solidali), seguita da Marche (14,9% dei casi) e Lazio (14,1%). Il 40% delle persone che citano la Lega del Filo d’Oro nelle loro ultime volontà non avevano sostenuto prima l’Associazione.