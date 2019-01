Reddito di Cittadinanza e disabilità, le richieste delle associazioni

Nel pomeriggio di ieri il Ministro per la famiglia e per le disabilità, Lorenzo Fontana, e il suo staff tecnico hanno incontrato Fish e Fand. A tema la necessità di emendare il testo del decreto legge sul reddito di cittadinanza, prevedendo una maggiore attenzione sulla disabilità.

Rispetto a tale incontro, Franco Bettoni, presidente della Fand, ha espresso l’«assoluta certezza che il tavolo di confronto che a breve inizierà a lavorare sul tema potrà introdurre sensibili miglioramenti e portare ad una maggiore equità sociale per le persone con disabilità». Al Ministero la Fand ha chiesto «un impegno serio e concreto su tre aspetti fondamentali: attenzione specifica sulle problematiche delle persone con disabilità che porti a politiche realmente inclusive per tutti; inclusione lavorativa per tutte le persone con disabilità; aumento delle pensioni di invalidità civile per tutti coloro che ne beneficiano, a prescindere da ogni altra forma di incentivo contro la povertà e l’esclusione sociale».

La Fish ha presentato un documento con 5 proposte emendative (in allegato), «un elenco di punti essenziali che sarà oggetto di confronto e affinamento nel dialogo con la nostra gente e con qualsiasi altra organizzazione attenta a questi delicati temi», ha detto Vincenzo Falabella, Presidente della Fish, «lo staff tecnico del Ministro Fontana, con atteggiamento sicuramente orientato all’ascolto e alla disponibilità, si è riservato di compiere le valutazioni tecniche sugli emendamenti presentati, valutando in seno all’Esecutivo l’ipotesi di recepirli, in tutto o in parte, al momento del dibattito parlamentare». I cinque emendamenti richiesti sono: