Reddito di cittadinanza, le famiglie: «Benefici anche per chi assume colf e badanti»

La distribuzione delle due tipologie di lavoratori domestici è eterogenea nel territorio; il 37% delle badanti totali si concentra in tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Toscana), ma se rapportate al numero di anziani residenti viene registrata una maggiore incidenza nelle regioni del Centro-Nord, rispetto a quelle del Sud (fatta eccezione per la sola Sardegna). Ancora più caratterizzante l’analisi delle colf, il 40% delle colf lavora in Lombardia o nel Lazio. In particolare nel Lazio si registrano quasi 16 colf ogni 1.000 abitanti quando il dato nazionale non arriva ad 8.

I lavoratori di genere femminile sono in netta maggioranza (88,3%) rispetto agli uomini (11,7), mentre a livello regionale è la Sicilia a registrare la maggiore percentuale di uomini (24%), seguita dalla Campania (16%) e dalla Calabria e dal Lazio con il 15%. Di contro è decisamente minoritaria la presenza maschile nel Trentino Alto Adige (4,7%) in cui il lavoro domestico è quasi prerogativa femminile (95,3%).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri rappresentano il 73,1% del totale, anche se negli ultimi anni sono aumentati gli italiani. Si registrano molte diversità territoriali, in particolare nel Sud è molto più forte la presenza di italiani come lavoratori domestici, in regioni come la Sardegna (79%) ed il Molise (51%) è addirittura maggioritaria. Questa particolarità territoriale è dovuta probabilmente alle minori possibilità lavorative in queste regioni. Per quel che riguarda i lavoratori stranieri, la componente più significativa è quella dell’Est Europa che arriva a rappresentare il 43% dei lavoratori domestici totali. I lavoratori dell’Est Europa sono maggiormente presenti nelle regioni del Nord Est, dove grazie alla loro vicinanza geografica la percentuale arriva al 60%. I lavoratori domestici asiatici, che rappresentano il 15% dei lavoratori a livello nazionale, superano il 20% nelle regioni in cui è forte la presenza di colf come la Lombardia (21%), il Lazio (26%) e la Sicilia (24,7%).

A fronte di una ricchezza prodotta da questi lavoratori pari a 19 miliardi di valore aggiunto, nel 2017 le famiglie italiane hanno speso 6,9 miliardi di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici (stipendio, contributi, TFR). Ciò significa che, mediamente, ogni lavoratore domestico ha percepito circa 6.500 euro annui netti, evidentemente variabili di molto a seconda delle ore lavorate e del tipo di servizio.

L’età media del lavoratore domestico è 48 anni e nella maggioranza dei casi è assunto da meno di un anno. Si registrano contratti con una maggiore durata in Lazio, Lombardia e Piemonte. Se i dati INPS consentono un’analisi quantitativa del fenomeno, i dati DOMINA (basati sulle elaborazioni delle buste paga dei propri soci a livello nazionale) offrono alcuni dettagli qualitativi molto interessanti. Innanzitutto, il datore di lavoro ha un’età media di 65 anni ed è in prevalenza un uomo (52%).

La mansione più frequente per il lavoratore domestico è quella di collaboratore generico (29%). Oltre uno su cinque lavora come assistente a persone non autosufficienti. Un numero significativo anche quello degli assistenti a persone autosufficienti con mansione di pulizie della casa. Queste tre mansioni raccolgono circa il 70% di tutti i lavoratori domestici.

Infine, osservando gli scenari demografici Istat, possiamo ipotizzare che nel 2050 aumenterà significativamente il fabbisogno di lavoratori domestici, in particolare baby sitter e badanti: rispetto al 2017, infatti, anziani (over 80) e bambini (0-14 anni) rappresenteranno un quarto della popolazione (rispettivamente 13,6% e 12,0%).