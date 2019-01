Fatti un dono: dona una famiglia a chi non ce l'ha

Sabato 26 gennaio, dalle 15 alle 17.30, in contemporanea in quasi tutte le regioni dello Stivale, si moltiplicheranno gli appuntamenti per raccontare la bellezza, ma anche gli effetti economici e sociali della scelta adottiva o affidataria. «Saremo tutti insieme nelle piazze e sulla Rete per sensibilizzare i territori e il Paese intero, con il sogno di vedere moltiplicarsi il numero di coppie che scelgono la meraviglia di un figlio adottivo o affidatario», spiegano dal Forum. Sono quindici gli eventi in programma, da Bologna a Termoli, da Salerno a Cagliari, passando per Roma, Catania, Milano, Verona, Trento, Ancona, Teramo e altre città ancora (sul sito del Forum tutti gli appuntamenti), più l’appello a una mobilitazione sui social, con l’hashtag #Dònàti, per raccontare quanto è bello, utile e possibile scegliere l’adozione o l’affido per restituire il sorriso a un bambino abbandonato. «La scelta adottiva o affidataria – evidenzia De Palo – è una forma alta di genitorialità, che merita di essere conosciuta meglio e rilanciata, anche perché rappresenta una possibilità concreta per milioni di coniugi senza figli che vivono nel nostro Paese, magari nel nostro quartiere o nel nostro palazzo, e avrebbero il desiderio intimo di diventare padri e madri».

Sono 15mila in Italia i minori fuori famiglia attualmente ospiti di strutture e l’accoglienza familiare potrebbe restituire un papà e una mamma ad almeno una parte di essi. Ecco il perché il Forum punterà tutto, domani, sulla formula delle testimonianze dirette di chi questa scelta l’ha già fatta e l’ha già vissuta. Sono cinque, in particolare, le associazioni del Forum Famiglie che hanno co-promosso l’iniziativa insieme ai Forum regionali: Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Azione per Famiglie Nuove, Famiglie per l’Accoglienza e Progetto Famiglia.