La mappa dell’innovazione sociale regione per regione

In una prima ipotesi, la presenza di elementi e caratteri propri della social innovation, non è espressamente ricondotta al fenomeno o, se richiamata, coinvolge azioni singole o interventi più circoscritti per numero, contenuti o spesa dedicata. In altri casi, l’innovazione sociale viene eletta a strumento utile per favorire una migliore efficacia degli interventi e delle politiche regionali. In questi contesti, la social innovation insiste in prevalenza all’interno di avvisi, e la promozione di relazioni collaborative tra gli attori locali è più elevata. In una terza macroregione, l’innovazione sociale è formalmente implementata come una vera e propria leva strategica per lo sviluppo delle comunità locali e il tema - richiamato in leggi, regolamenti, piani e programmi – diventa principio fondativo della strategia regionale. Tra i casi più evidenti di questa terza area vi sono le politiche regionali di Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana e Trentino Alto Adige. Un ulteriore macro-trend, che emerge dall’analisi, è dato dagli ambiti di intervento in cui insistono a grandi linee le azioni e le politiche regionali contenenti elementi di social innovation.

Tendenzialmente, è possibile affermare che, nel passaggio dal primo al terzo stadio, l’innovazione sociale diventa per lo più trasversale rispetto agli ambiti di intervento, interessando dapprima le politiche sociali e socio-sanitarie per poi agire progressivamente anche nell’ambito delle politiche giovanili, industriali e culturali.

L’analisi dei fattori che hanno determinato l’individuazione delle tre macroregioni ha, inoltre, consentito l’estrapolazione di un indice base di empowerment delle Regioni nelle politiche di innovazione sociale. L’indicatore è, a grandi linee, funzione degli interventi, della spesa, degli ambiti di intervento e della dotazione istituzionale-organizzativa, tutti fattori da ricondurre al contesto demografico e sociale dei territori ed ai valori di bilancio delle Regioni. Si tratta di un indice parziale poiché si concentra sull’implementazione a monte dell’innovazione sociale nelle politiche regionali e non sulla valutazione dell’impatto, quale elemento imprescindibile per la ricognizione dell’efficacia delle azioni e in parte della ‘risposta’ comunitaria. Tuttavia, la misura con i dovuti approfondimenti, potrebbe rappresentare un riferimento utile per favorire almeno nell’attuale contesto storico l’empowerment delle Regioni nelle politiche di social innovation.

Lo studio intende rappresentare uno strumento utile per promuovere, nel pubblico e nel privato, l’innovazione sociale come fattore abilitante delle comunità locali e come strumento di coesione sociale. È in questo senso che è stato realizzato il lavoro, in modo da favorire il propagarsi di una ispirazione reciproca tra attori e politiche regionali, nella semplice e diretta intenzione di evocare quell’ispirazione a “farsi comunità” più volte elevata nella nostra Costituzione.