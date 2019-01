Assistenza alunni con disabilità: sbloccati i 75 milioni del 2018

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio il decreto di riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

L’intesa sul riparto risale a inizio agosto, ma solo il 21 dicembre il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Intesa e decreto introducono una nuova ripartizione delle risorse basata per l’80% sul numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole secondarie di II grado e per il 20% sulla spesa media storica (2012-2014). Nella tabella in GU le cifre provincia per provincia.

Foto Pixabay