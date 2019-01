La Sea Watch 3 oggi è lo specchio dell'Occidente

Deputato, qual è la situazione a bordo?

È una situazione critica. Ci sono 50 persone che da più di 10 giorni sono in navigazione, in mare agitato. Si trovano ora in una condizione di fermo, di arresto mi verrebbe da dire, e vivono forte disagio. Per poter stare al chiuso sono ammassati uno sull'altro in uno spazio di venticinque metri quadri, con un unico bagno chimico che è naturalmente insufficiente. Questo già sarebbe un trattamento inumano cui va aggiunto che provengono dall'inferno, dalla Libia. Perosone che sono state in Libia da un minimo di un anno fino a tre anni, in detenzione, subendo torture e violenze reiterate di cui portano i segni sia fisici che psicologici.

Ora la situazione non sembra risolversi. Non si sa quanto staranno ancora in mare e quando ci sarà uno sblocco risolutivo...

Quello che è inaccettabile è di tenere in ostaggio delle persone, usarle come grimaldello in una contrattazione politica tra Stati. Queste sono persone cui sono costantemente violati diritti sanciti dalla Costituzione. Sono trattati alla stregua di animali o merci. Devono scendere perché siano garantiti e rispettati dei diritti che valgono e devono valere per tutti. Tutte le altre burocrazie si possono tranquillamente espletare nel rispetto del diritto umano.

Qual è la strategia del Governo? Quale trattativa sta portando avanti?

Non c'è alcuna strategia. Questa modalità di procedere serve proprio a camuffare un assenza di strategia. L'unico scopo è elettorale. La tattica è, ogni volta che accade un fatto come questo, è mettere in scena un braccio di ferro con altri Stati o con l'Unione Europea, da un lato per nascondere l'incapacità di mettere in campo politiche vere e utili e dall'altro per lucrare un consenso elettorale che, a quanto pare, questa carta paga.