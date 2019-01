SeaWatch3: sciopero della fame a oltranza perché l'umanità vinca sulla bieca tattica politica

Spiega Angelo Moretti, Direttore Generale del Consorzio Sale della Terra e animatore del Camper del Welcome:

Non avendo più un parlamento a difesa di 47 persone in balia del mare, del nostro mare, non possiamo che protestare, scioperare, vivere il disagio di non mangiare, per testimoniare l’assurdità di una politica che non guarda più all’umano per questioni di tattica, supera la vergogna dell’indifferenza con la ricerca del consenso, non si preoccupa della ricaduta pedagogica che tali scelte hanno sulla nazione ed in particolare sui suoi giovani. Essere Italiani è una questione di identità non di passaporto. Il mediterraneo è la nostra identità di civiltà millenaria ed aperta al mondo. Noi non ci stiamo a vederci ridotti così ed a vedere ridotta così la gente che cerca le nostre sponde. Con lo sciopero della fame, fino a che non saranno scesi i migranti dalla nave, noi diciamo con forza che l’Italia c’è e non quella che blocca una nave a Siracusa, sono i tanti accoglienti che credono in un futuro di pace