Torna Writers, gli scrittori si raccontano

Giunto al suo settimo appuntamento, Writers è diventato un punto di riferimento per il pubblico, non solo milanese. Il festival avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti, caratterizzati da una contaminazione tra generi letterari e artistici: dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla psicanalisi allo sport fino alle scienze e all’astronomia.

Anche questa edizione, che si tiene dall’1 al 3 febbraio ai Frigoriferi Milanesi, prevede un omaggio, che sarà il fil rouge delle tre giornate. Nel cinquantesimo anniversario dello storico “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità” che Neil Armstrong compì sulla luna, seguito in diretta da più di 600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la luna il filo conduttore della settima edizione di Writers. Gli scrittori si raccontano. Il festival esplora il fascino che il più magico dei satelliti esercita sull’uomo - dal canto del pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk di Michael Jackson, attraverso letteratura, poesia, musica, arte, teatro, cinema.