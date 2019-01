30orePhotoMarathon per le donne con sclerosi multipla

Una maratona fotografica, ispirata da storie o esperienze di sclerosi multipla al femminile, che si svolgerà in tutta Italia in contemporanea, domenica 3 marzo. Tre temi fotografici, che verranno resi noti il 3 marzo esattamente alle 10, alle 13 e alle 16, a una distanza di 3 ore, perché proprio ogni 3 ore si registra una nuova diagnosi di sclerosi multipla. E poi 30 ore per fotografare (dalle 10 del 3 marzo fino alle 16 del 4 marzo) e 30 ore per selezionare, elaborare e caricare una foto per ogni tema sul portale dedicato (fino alle 22 del 5 marzo). Tutte le foto inviate andranno a formare una grande gallery sul web e una giuria tecnica, insieme a rappresentanti di AISM e di Trenta Ore per la Vita, decreterà i vincitori.

La nuova maratona fotografica si chiama Trenta Ore Photo Marathon (#30orePhotoMarathon) ed è organizzata da Italia Photo Marathon in collaborazione con Trenta Ore per la Vita e con il supporto di Melavì – Società Cooperativa Agricola Valtellinese. L'iniziativa è aperta a tutti, con qualunque mezzo fotografico digitale: reflex, compatte, smartphone. Per partecipare occorre iscriversi (da oggi) sul sito di Italia Photo Marathon: i 15 euro dell’iscrizione andranno a sostenere il progetto “Sclerosi multipla: giovani mamme e bambini”.