I decessi crescono del 10%? Ora si faccia un tavolo con il Governo sulla sicurezza sul lavoro

I dati Inail sono impietosi…

Dati terribili che dimostrano come gli incidenti anche mortali crescono indipendentemente dalle randi tragedie

Il 10% di crescita delle morti bianche sono un enormità, come si spiegano?

Bè naturalmente è un numero che contiene alcune vicende come il Ponte Morandi e altri grandi disastri. Il dato scevro da vicende che non sono direttamente riconducibili al lavoro è comunque colossale perché è di un +5,4%

Cosa si può dire davanti a dati come questi?

È difficile parlare per chi come noi tutti i giorni vive, discute, sta insieme alle persone e vive i drammi delle famiglie. Non possiamo continuare a dire le stesse cose.

E quindi che fare?

Qui dobbiamo fare un tavolo con il Governo su tema della sicurezza del lavoro. Vita ci deve aiutare su questo. Non possiamo andare avanti così.

Che cosa metterebbe al centro di questo tavolo?

Non possiamo continuare a piangere vittime. Dobbiamo decidere cosa fare. È un trend quello cui stiamo assistendo che è inaccettabile. Bisogno riunire tutte le forze sociali e fare qualcosa. Non si può dare sempre la colpa allo sviluppo economico. Certo centra. Ma i dati non si possono spiegare così. Con i dati alla mano serve immaginare un nuovo modo di sensibilizzare sulla questione, comunicare che la sicurezza sul lavoro colpisce tutti e trovare il modo di fare diminuire questi numeri. Penso al rispetto delle norme, formazione, informazione, pene certe. Ma è qualcosa che dobbiamo fare tutti insieme. Finché abbiamo dati come questi, improponibili, significa che non si è fatto abbastanza.