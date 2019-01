Nasi rossi di tutta Italia uniti nel nome della terapia dell'ottimismo

Clown dottori (e non solo) a confronto

Numerose le buone prassi presentate: dal “Parco della Gioia” di Mister Sorriso, il primo progetto inclusivo realizzato a Taranto per i bambini, disabili e normodotati, a “Felicetto”, il coloratissimo camper che accompagna in allegria le trasferte dei bambini leccesi affetti da malattie tumorali, grazie ai clown dottori dell’associazione Portatori Sani di Sorrisi.

Tra i protagonisti anche il progetto “Parco del Sorriso” della Fondazione Sorrisi, che prevede la donazione di altalene per disabili nelle principali piazze di Napoli e le attività di “Batticuore”, che da Colleferro porta gioia nelle strutture per anziani e disabili delle province di Roma e Frosinone. Dal Veneto, poi, sono arrivati i nasi rossi di “Prislop”, che dal 2006 offre un servizio di clown terapia a Monselice (Padova) e collabora con la fondazione “Il giardino delle Rose blu” per attività di volontariato presso l’ospedale di Gornja Bistra, in Croazia. Il capoluogo pugliese è stato rappresentato da Upc, l'Università Popolare Contemporanea “Le Grazie” di Martina Franca attiva dal 1993 e impegnata a realizzare corsi di formazione per la facoltà di Scienze infermieristiche dell'università di Bari. Con lo stesso scopo, l’associazione partecipa al "Progetto nazionale università di strada" del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.