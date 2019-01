Ail e Cruciani: la lezione di un cobranding di successo

Luisa Clausi Schettini, responsabile Eventi e Raccolta Fondi dell’Associazione, definisce il bracciale Cruciani come un gadget «ancora oggi fondamentale della nostra raccolta fondi, benché stia un po’ scendendo rispetto al momento apicale di notorietà del brand, che abbiamo avuto la fortuna di vivere». Fu lei a bussare alla porta del cav Arnaldo Caprai, insieme a Floriana De Leo, oggi responsabile Individui, quando Cruciani non era ancora ciò che sarebbe diventato. «Cercavamo un’azienda che potesse produrre per noi un braccialettino di filo rosso, che diventasse simbolo dell’Associazione», ricorda. Vide i bracciali Cruciani per caso in una vetrina, erano i primi, e andò a cercare il cavaliere.

Ricorda ancora la prima osservazione che Caprai le fece: «In tempi difficili come questi non posso permettermi di fare investimenti solidali importanti, devo pensare anche ai miei dipendenti e alle loro famiglie». La partnership fu costruita insieme, «partendo dalla rilevazione dei bisogni reciproci di una non profit e di un’azienda di medie dimensioni eccellenza del made in Italy: questo è un punto essenziale, il cobranding ha determinato introiti per l’azienda e a noi ha consentito non solo di fare raccolta fondi ma anche di raggiungere un target diverso di donatori, più giovani», sottolinea Clausi Schettini. In seguito a questa partnership, per l’AIL è stato possibile finanziare progetti importanti di ricerca e assistenza ai malati.