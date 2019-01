Carola Carazzone (Assifero) entra nel board di Dafne

A Teramo il primo "Housing care": edilizia sociale e per la salute La Fabbrica del Benessere, un progetto edilizio di 15,7 milioni di euro sta prendendo corpo grazie all’integrazione tra finanziamento pubblico (Regione Abruzzo) e bancario (Banca Europea Investimenti) e capitale privato (Atena Costruzioni). L’obiettivo è creare il primo esempio in Italia capace di unire l’attenzione al bisogno abitativo alla cura delle persone come anziani e non autosufficienti