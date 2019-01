Fundraising: 3 questioni da non trascurare

2. Il fundraiser deve imparare a rassegnarsi talvolta. Non tutte le organizzazioni sono pronte a cambiare. Spendere le proprie competenze all’interno di contesti aridi è perfettamente inutile oltre che essere deleterio, al lungo andare. La ricchezza che il fundraiser professionista può portare in un ente è indubbia. Pur essendoci dosi di professionisti sui generis che si spacciano come tali, è certo che negli anni il numero delle persone, soprattutto giovani, preparate è alta ed è in continua crescita. Questo significa che al crescere del numero dei fundraiser capaci, cresce la competizione tra enti e con essa il grado di qualità delle attività prodotte. E via di questo passo. Allo stesso tempo, la domanda che occorre porsi è: ma poi, tutti questi giovani fundraiser sono “collocabili” nel lungo? Perché se nel breve è piuttosto semplice grazie a stage e tirocini, nel lungo la soddisfazione e l’entusiasmo possono spegnersi se non vi è un riscontro economico e il rischio di frustrazione è elevato. Facciamo una riflessione veloce: nel lungo periodo, se le cose non cambiano velocemente a livello culturale e si alza l’asticella portando attenzione alla parola sostenibilità, piuttosto che al termine raccolta fondi, il rischio reale è occupazione zero oltre una certa soglia contributiva.

3. Occorre che le governance affianchino l'umiltà di conoscere alla pretesa di raccolta. Questo è un nodo cruciale che va smarcato. Il futuro del fundraising sarà tanto più roseo quanto le strutture avranno coscienza e consapevolezza circa gli investimenti in cultura degli organi direttivi e delle persone preposte allo sviluppo della sostenibilità, questo vale sia per enti non profit che pubblici naturalmente. Detto in altri termini, i manager del nonprofit deputati alla sostenibilità hanno l’onere di formarsi affinché acquisiscano le competenze per scegliere le risorse giuste e comprendere se gli investimenti e le iniziative proposte hanno o meno senso. Occorre costruire team alleati e consultivi. Senza questa visione, dopo un momento di esaltazione iniziale sull'inserimento della risorsa dedicata alla raccolta fondi a cui si affida il compito, appunto, di "raccogliere soldi", il rischio reale è il piede sul freno a ogni richiesta per mancanza di risorse, di assunzione del rischio e di competenza.