"M'interesso di te": il progetto che ha salvato dalla strada oltre 800 minori stranieri

La conferenza, tenutasi nel giorno della festa di Don Bosco, è stata ospitata nella sede dell’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dott.sa Filomena Albano, che ha voluto porgere un salutoa tutti i presenti. «Più volte in questi giorni mi è stato detto che esistono dei “diritti in contrasto”. Mi sento di confermare che non esistono diritti in contrasto perché i diritti sono di tutti. E il riconoscimento di un diritto è anche la base per prendere coscienza dei doveri. Ringrazio i Salesiani per il Sociale per la strada intrapresa insieme (anche per la formazione dei tutori volontari). Mi avete insegnato a gestire le situazioni non solo con la testa ma soprattutto con il cuore».

Durante la mattinata di lavori sono intervenuti diversi ragazzi seguiti in questi mesi e strappati dalla strada come Ossman, nato in Gambia e approdato nel 2017 in Sicilia. Dopo aver vissuto per 8 mesi nelle strade di Torino è stato intercettato dagli educatori del centro.

«Mentre vivevo per strada un amico mi ha telefonato per conoscere delle persone che potevano aiutarmi. Così ho incontrato Giulia, gli ho parlato della mia situazione e lei stessa mi ha suggerito di andare in Oratorio. Grazieall’aiuto degli altri operatori mi sono iscritto a scuola per prendere la terza media e adesso sto svolgendo un tirocinio come addetto per lo stampaggio».

A portare la loro testimonianza sono stati anche alcuni educatori di strada chiamati ad intercettare i minori soli. «Quando ci siamo ritrovati in strada – ha raccontato Simone, educatore di strada -eravamo un po’ spaventati e ci siamo subito chiesti: dove li troviamo? Come li approcciamo? Dopo un anno di progetto la situazione è cambiata e oggi sono proprio loro a riconoscerci e a fermarci perfarsi aiutare. Nelle periferie di Catania c’è ancora tanto bisogno dei nostri interventi, si fidano dinoi, si affidano a noi».

Un progetto che ha investito sull’integrazione anche per il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro: «Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare un progetto che restituisce

speranza e fiducia a ragazzi che arrivano da soli nel nostro Paese. La formazione professionale diquesti ragazzi favorisce l’integrazione e la coesione sociale, andando così nella direzione di un impegno per i più fragili, che è diventato parte del piano industriale della banca».

A chiudere la giornata è stato l’intervento di Don Giovanni D’Andrea, presidente di Salesiani per il Sociale che ha confermato che il progetto verrà rifinanziato per un altro anno.

«“M’interesso di te” ha voluto concretizzare l’amorevolezza che Don Bosco trasmetteva a quei ragazzi che affollavanole carceri di Torino. Ha tratto spunto anche dall’articolo 3 della “Convenzione sui dirittidell’infanzia” – quest’anno se ne celebrerà il trentennale - dove si evidenzia “il superiore interesse del minore”.

Si parla spesso di terzo settore (il non profit) tenendolo sempre distante dai primi due(le istituzioni e il mercato). “M’interesso di te” ha vinto anche la sfida di metterli tutti e tre insiemerealizzando una rete attorno a questi minori “invisibili”».