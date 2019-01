Pil in caduta. UECOOP: frenano anche le cooperative, persi 3000 posti

In Brianza l'accoglienza diffusa ha funzionato, ma adesso? La Rete Bonvena ha accolto in Brianza 3.500 stranieri in fuga dai loro Paesi. Anche oggi ospita 954 richiedenti protezione internazionale, che vivono in 133 appartamenti e piccole comunità, in 44 Comuni, secondo un modello di accoglienza diffusa a basso impatto, volta a promuovere la relazione con la comunità ospitante. Un centinaio anche le imprese coinvolte. Un convegno per capire come non disperdere questo modello dopo il decreto sicurezza