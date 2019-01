Sea Watch: l’accoglienza di Siracusa, l’assenza del Gicic e lo sbarco a Catania

Negli ultimi dodici anni la provincia di Siracusa è stata la prima con il più alto numero di sbarchi in Italia: 1084 sbarchi per quasi 130 mila persone sbarcate. E a gestirli, nel più grande rispetto della dignità umana, è stato proprio il commissario Carlo Parini con il suo team d’eccellenza formato da uomini della Polizia di Stato, Guardia Costiera e con interpreti e mediatori culturali specializzati.

Lo sbarco dei 47 migranti della Sea Watch al porto di Catania e non ad Augusta o a Pozzallo, che sono i porti più vicini, ci pone alcune domande che non hanno risposta.

Su Twitter la Ong tedesca scrive: «Dobbiamo andare a Catania, questo significa che ci stiamo spostando da un porto sicuro verso un porto dove c’è un Procuratore noto per la sua agenda riguardante le Ong. Se non c’è un disegno politico, non sappiamo cosa significhi tutto questo. Speriamo per il meglio e ci aspettiamo il peggio».

Una cosa è certa. Se lo sbarco fosse avvenuto nel porto più vicino, quindi Augusta, ad intervenire ci sarebbe stato- almeno fino a qualche mese fa quando ne è stata ordinata la chiusura- il Gicic della Procura di Siracusa. E chi conosce il modus operandi di quella che era la più importante eccellenza italiana nella lotta al traffico di esseri umani sa che si sarebbe tentato in prima battuta un approccio con il comandante per individuare l’area di recupero e il mezzo di navigazione, e soprattutto sarebbero state raccolte le testimonianze dei migranti. I migranti sarebbero stati “ascoltati” più che “interrogati” per capire le loro reali condizioni psicofisiche e al tempo stesso per comporre un quadro investigativo- operativo che avrebbe condotto, in questo caso, direttamente in Libia.