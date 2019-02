Il racconto dei media: cosa è cambiato dal caso Aquarius al caso Sea Watch

Cosa è cambiato dal caso Aquarius di giugno al caso Sea Watch 3 di dicembre?

Queste dimostrazioni di forza del governo italiano contro le navi delle ong e la chiusura dei porti avevano tre obiettivi:

1) scoraggiare le ong dal fare il loro lavoro,

2) fare pressione su Malta,

3) spingere l’Europa a trovare una soluzione comune.

Sette mesi dopo però, nulla è cambiato se non che ci si è abituati a vedere navi con a bordo migranti cercare un porto sicuro dove approdare dopo giorni di navigazione. Di questo è testimone il fatto che al caso Aquarius di giugno 2018 erano stati dedicati più di 18 articoli al giorno, mentre a quello della Sea Watch 3 di dicembre/gennaio, molto più grave sia per le condizioni meteo che per il tempo trascorso in mare, soltanto 5. L’hashtag che accompagna i post del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla questione dell’immigrazione non è più “chiudiamoiporti”, ma “portichiusi”.

Nei primi tre giorni dal salvataggio delle 47 persone attualmente a bordo della Sea Watch 3 (18-20 gennaio), sono stati pubblicati soltanto 13 articoli sul tema. Nei dieci giorni che hanno passato in mare, 69, di cui il 53,6% parla di politica e il 33% contiene un riferimento diretto al Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli non è stato dedicato un solo titolo. La media giornaliera si è alzata di poco, arrivando a 6,9 articoli al giorno dedicati alla questione Sea Watch, dopo che 117 persone sono morte annegate in seguito ad un naufragio avvenuto al largo della Libia il 18 gennaio.

Intanto: la Sea Eye è alla ricerca di un porto per effettuare il cambio di equipaggio, la Open Arms (battente bandiera spagnola) è bloccata nel porto di Barcellona perché la capitaneria non le concede il permesso di ripartire, e la Sea Watch 3 continua a pattugliare il mare da sola, che significa che a volte dista anche 10-15 ore di navigazione da dove avvengono i naufragi; Malta non cede, anzi segue l’esempio dell’Italia e ricatta l’Europa (i 49 migranti della Sea-Watch e Sea-Eye sono potuti sbarcare a Malta solo perché l’Europa ha accettato di ridistribuirne anche altri 131 già presenti sull’isola); e l’unica cosa su cui riescono a mettersi d’accordo i governi europei sembra essere la chiusura e l’esternalizzazione dei confini.

*Per ciascun caso, sono state selezionate le seguenti parole nei titoli di giornale dal giorno del salvataggio, al giorno dello sbarco: sea watch; ong; sbarco; nave; malta; odissea; sea eye; porti; open arms; aquarius.