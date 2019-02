Le cinque tendenze principali del lavoro per il 2019

Taskizzazione. La parola è difficile, ma in pratica indica l’essere pagati per svolgere mansioni singole. Il vecchio “cottimo” in pratica, che in un mercato del lavoro digitale sempre più fluido e frammentato è ormai molto diffuso. Prova ne sono i microworker che alimentano in Rete le intelligenze artificiali per pochi centesimi di dollaro. O ancora tutti i lavoratori della platform e gig economy, pagati non a ore ma per “task”. Che sia per la consegna di una pizza o la pulizia di una casa. Le rivendicazioni di maggiori diritti e tutele per questi lavoratori stanno emergendo in tutto il mondo. E in Italia il governo ha messo in piedi un tavolo di contrattazione per i rider del food delivery .

Imprese senza capo. Si chiama “self governance”. Una sorta di autogestione in cui tutti i dipendenti sono manager di se stessi. Si lavora in gruppi autonomi e paritari, ciascuno con delle responsabilità, ma senza ordini dall’alto né gerarchie. I primi casi si sono registrati all’estero, ma ora anche l’Italia sta imparando. Con risultati positivi su lavoratori, ma anche sul bilancio.