Rifugiato detenuto scrive libro su Whatsapp e vince importante premio letterario

Uno scrittore rifugiato curdo iraniano ha vinto il più importante premio letterario australiano, grazie a un libro scritto interamente su Whatsapp, un messaggio alla volta. Si chiama Behrouz Boochani e ha lavorato al suo romanzo per più di 5 anni, nel centro di detenzione di Manus Island (Papua Nuova Guinea), in cui è recluso dal 2013, per avere tentato di raggiungere in barca l’Australia dall’Indonesia.

Il 31 gennaio Boochani ha vinto il Victorian Prize for Literature, del valore di 100.000 dollari australiani, e anche il premio per la saggistica ai Victorian Premier's Literary Awards, che ammonta a 25.000 dollari australiani. La sua opera è stata selezionata tra quelle di 28 finalisti.

Ma l’ingresso in Australia gli è negato, e il premio è stato ritirato a Melbourne dal suo traduttore, Omid Tofighian. Le politiche di immigrazione del Paese prevedono che le migliaia di rifugiati che cercano di raggiungere l’Australia dall’Indonesia in barca siano confinati nel centro di detenzione di Manus Island, o in quello di Nauru, un'isola sperduta in mezzo all'Oceano Pacifico, di fatto sotto la giurisdizione dell’Australia.



Il romanzo si intitola: “No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison” ("Nessun amico a parte le montagne: racconto dalla prigione di Manus"). È stato scritto in lingua farsi, sul telefonino, dalla prigione di Manus. E inviato al traduttore, che ha lavorato assieme all’interprete per tradurre il testo in inglese.