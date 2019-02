UniVax Day 2019, per rendere immuni i ragazzi dalle fake news

Al tavolo hanno partecipato Angela Santoni, professoressa ordinaria di Immunologia e Immunopatologia, Direttore Scientifico dell’Istituto Pasteur Italia e Presidente della Siica; Anna Teresa Palamara, professoressa ordinaria di Microbiologia, membro della Direzione Scientifica dell’Istituto Pasteur Italia e presidente della Società Italiana di Microbiologia; Isabella Quinti, professoressa associata di Immunologia Clinica, Direttore del Centro di Immunodeficienze Primitive e componente del Consiglio Direttivo della Siica; Vincenzo Barnaba, Professore Ordinario di Medicina Interna ed ex Presidente della Siica e membro della Direzione Scientifica dell’Istituto Pasteur Italia e i giovani immunologi della Società.

«Il messaggio importante che abbiamo voluto ribadire oggi è che vaccinarsi rappresenta una responsabilità collettiva, perché consente di proteggere anche i pazienti affetti da immunodeficienze che, per motivi di salute e non per scelta, non possono essere vaccinati. Basti pensare ai bambini leucemici che hanno il sistema immunitario compromesso. Queste persone confidano nella solidarietà di tutti coloro che si vaccinano proprio perché per loro alcuni vaccini sono inefficaci e altri dannosi», ha commentato Isabella Quinti, Direttore del Centro di Immunodeficienze Primitive di Sapienza Università e componente del Consiglio Direttivo della Siica (nella foto). «Ma solo se si vaccinano proprio tutti si può ottenere la cosiddetta immunità di “gregge”, in grado di bloccare la diffusione di batteri e virus e consentire a questi pazienti non vaccinati di vivere insieme agli altri una normale vita di relazione».