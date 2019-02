34 giovani con sindrome di Down alla prova del lavoro

«Quella che sta facendo Simone con un altro giovane è un’esperienza di orientamento al lavoro di una settimana» spiega Monica Berarducci, responsabile dell’Osservatorio sul Mondo del lavoro di Aipd nazionale. «L’esperienza alle cucine del Quirinale, con cui collaboriamo dal 1999, fa parte dei tirocini “fuori città” in cui i partecipanti, potenziali lavoratori, sperimenteranno le proprie capacità sia in Italia sia all’estero. Per esempio il gruppo (due persone con sindrome di Down e un tutor) che lavoreranno per tre settimana a Barcellona all’InOutHostel sono partire a fine gennaio».

Tutti i tirocini “fuori città” saranno realizzati con lo stesso modulo di lavoro: 2 persone con sdD e 1 operatore Aipd (con ruolo di tutor) della stessa sezione. Le 34 esperienze saranno realizzate in momenti diversi dell’anno.

I 34 giovani con sindrome di Down partecipanti al percorso “Imparare a lavorare” (uno dei tre previsti dal progetto) si metteranno alla prova in esperienze intensive nel settore dell’accoglienza e ristorazione per i tirocini fuori città, ma anche in altri settori per quelli nelle proprie realtà territoriali. Partecipano a questa linea del progetto 9 sedi territoriali: Arezzo, Brindisi, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Potenza, Siracusa, Termini Imerese.

Nel dettaglio: 10 persone con sdD lavoreranno per 1 settimana a Roma, al Servizio Cucina e Tavola del Quirinale; altrettante trascorreranno due settimane consecutive di tirocinio al Sunrise di Battaglia (SA), all’hotel Melià di Genova e all’Hotel ME Milan Il Duca di Milano. Saranno invece 8 i giovani che lavoreranno per 3 settimane consecutive all’InOutHostel di Barcellona e al Crowne Plaza di Amburgo; mentre 6 persone con sdD saranno impegnate per 2 o 3 settimane consecutive all’Aqualux Hotel Spa & Suite di Bardolino (VR).