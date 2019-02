Apre l’emporio Cortile solidale: «Sarà una bottega di relazioni»

Cortile Solidale si aggiunge agli altri quattro empori solidali attualmente attivi nella provincia di Modena, tutti nati con il supporto del Csv: Portobello a Modena, Il pane e le rose a Soliera, Eko a Vignola e Il Melograno a Sassuolo. Ed è il ventiduesimo aperto in Emilia-Romagna, una rete che il prossimo 15 febbraio vivrà un momento importante a Bologna con la firma a firma del protocollo d'intesa regionale per la valorizzazione degli empori solidali anche parte di Cgil Cisl e Uil.

Come gli altri, Cortile Solidale è un progetto di comunità che coinvolge cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni ed è un luogo in cui si produce solidarietà: non solo un supermercato “speciale”, quindi, ma un luogo in cui ci si mette a disposizione degli altri “come si può”, chi donando tempo o denaro, chi “ricambiando” quanto ricevuto dall’emporio con una attività di volontariato da svolgere nella struttura o nelle associazioni del territorio. Non un obbligo per le famiglie che hanno accesso al progetto ma un modo per responsabilizzare all’attenzione per l’altro.