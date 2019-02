Nel 2018 c'era un bambino nel 53% dei nuclei beneficiari dei REI

Da oggi è online il nuovo sito informativo sul Reddito di Cittadinanza: spiega i requisiti, il funzionamento e quali documenti è necessario preparare da qui al 6 marzo, primo giorno in cui si potrà presentare domanda. Dal 1 marzo non si potrà più fare domanda per il REI, di cui invece l'Inps ha appena fornito i dati del 2018, primo anno di operatività. Nel 2018 il Reddito di Inclusione ha raggiunto 1,3 milioni di persone, per 462mila nuclei famigliari: a inizio anno erano 82mila. Sono i dati complessivi del 2018, rilasciati dall’Inps. L’importo medio varia sensibilmente, passando da 176 euro per i nuclei con un unico componente a 426 euro per i nuclei con 6 o più componenti. L’importo medio mensile erogato nel periodo gennaio-dicembre 2018 è stato pari a 296 euro, con un range che va da 237 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta ai 328 euro per la Campania. Sette persone su dieci, fra quelle che vivono in povertà assoluta e che hanno beneficiato del REI, vivono all’interno di una famiglia con bambini o sono bambini essi stessi: i nuclei con minori sono 243mila, pari al 53% dei nuclei beneficiari e coprono il 71% delle persone interessate (946.561 individui). L’importo medio del beneficio per le famiglie con minori è stato di 352,34 euro.

La maggior parte dei benefici sono stati erogati nelle regioni del Sud: qui è stato erogato il 68% dell’importo complessivo e qui risiedono il 71% delle persone coinvolte. Una persona su due che ha beneficiato del REI risiede in Campania o Sicilia. L’89% dei nuclei che ne hanno beneficiato ha cittadinanza italiana o comunitaria, l’11% extracomunitaria. L’impatto dei cittadini extracomunitari è più alto al Nord (29% dei richiedenti contro il 3% del Sud). Le persone che hanno beneficiato del REI sono state 220 ogni 10.000 abitanti, ma si va dalle 634 persone ogni 10mila abitanti in Sicilia alle 37 ogni 10mila abitanti del Friuli Venezia Giulia.