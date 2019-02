Primi in sicurezza, il concorso punta all'outfit sicuro

Sicurezza sul lavoro: under 35 i più a rischio Si è celebrata il 14 ottobre, in tutta Italia, la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. A Roma alla celebrazione principale il presidente Franco Bettoni ha sottolineato che la manifestazione non è per «ricordare solo il nostro passato, ma, come recita anche lo slogan scelto per questa Giornata, rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni»