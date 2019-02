Fare impresa per creare impatto sociale: la sfida di Call for Change

Sta per concludersi la seconda edizione di Call for Change, il percorso di accelerazione di idee imprenditoriali per organizzazioni non profit finanziata da Fondazione Johnson & Johnson e realizzata da Human Foundation all’interno del programma Percorsi di innovazione sociale, che dal 2015 rafforza le competenze degli operatori sociali del centro e sud Italia con lo scopo di accrescerne la capacità di generare impatto sociale. Call for Change raccoglie due sfide: scommettere sulla capacità imprenditoriali delle organizzazioni coinvolte e lavorare al rafforzamento dell’ecosistema italiano dell’innovazione sociale e della finanza ad impatto.

Il 26 febbraio, a Roma, le 5 organizzazioni selezionate presenteranno i risultati dei mesi di accelerazione, nel corso dei quali le loro idee hanno preso forma, trasformandosi in strategie di business sociale pronte ad essere valutate da una platea di investitori e donatori impact-oriented tra i quali saranno presenti organizzazioni filantropiche, istituti di credito, fondi di investimento, fondazioni d’origine bancaria.

Ciascuna organizzazione ha avuto accesso a 100 ore di accompagnamento specialistico da parte dello staff di Human Foundation. La dimensione finanziaria, spesso un elemento critico nella costruzione di modelli di social business, è stata affinata grazie alla collaborazione di UBI Banca e UniCredit, attraverso sessioni specifiche focalizzate sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di imprenditoria sociale costruite.

Il cambiamento di lungo periodo che Call for Change si prefigge è quindi accrescere la resilienza organizzativa degli enti partecipanti, rafforzando la capacità di gestire in maniera efficace i processi, le risorse umane, l’accountability, al fine di diversificare la propria proposta di valore generando nuovi modelli di welfare territoriali. Acquisire tali competenze è un passaggio di fondamentale importanza nella vita delle organizzazioni che hanno come obiettivo quello di creare impatto sociale e che sempre più spesso si confrontano con le logiche competitive e gli strumenti finanziari che un tempo appartenevano esclusivamente al mondo profit.

Una delle intuizioni di Fondazione Johnson&Johnson nel sostenere questa esperienza è quella di pensarla come una piattaforma open-source, alla quale si possono aggregare altre organizzazioni, che ne condividono la missione, come in passato le Fondazioni di Ascoli e Fabriano, e nell’ultima edizione UBI Banca e UniCredit. Queste forme di partenariato outcome oriented sono win-win: in grado di generare vantaggi per tutti gli attori coinvolti, con ricadute positive per i differenti agenti economici e sociali dei contesti di riferimento. Un ulteriore tassello all’edizione 2018, è la collaborazione con lo Spazio Attivo di Roma Casilina, gestito da Lazio Innova, l’ente della Regione Lazio dedicato alla promozione dell’innovazione nel territorio regionale.

Le cinque organizzazioni selezionate nel 2018 su un totale di partecipanti a Percorsi di Innovazione di 27 ETS del centro sud Italia sono: