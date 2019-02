Il fungo magico dell’economia circolare

Tutto partì con Expo

«La nostra storia nasce nel 2015: in occasione di Expo, Lavazza e Novamont cercavano un’impresa sociale del milanese, che volesse mettere in pratica una ricerca del Politecnico di Torino, secondo la quale dai fondi di ca è potevano nascere funghi», spiega Laura Gallo, fondatrice di Fungo Box e presidente della cooperativa sociale il Giardinone di Locate Triulzi (Milano), che fa parte del gruppo cooperativo Cgm. «Abbiamo deciso di metterci in gioco, abbiamo iniziato a raccogliere ogni giorno i fondi dei caffè serviti al Padiglione Italia di Expo (in totale 1.500 chili) e ci siamo attrezzati per riutilizzarli al fine di produrre funghi. Per noi è stata una sfida: la nostra cooperativa, che è nata 22 anni fa, si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso tre tipi di servizi: la manutenzione del verde, quella dei cimiteri e le pulizie. Non ci eravamo mai cimentati nella creazione di un prodotto, ma abbiamo capito che questa poteva essere una grande possibilità di crescita per noi. Così, nel 2016, in occasione di “Fa’ la cosa giusta!”, abbiamo lanciato Fungo Box».